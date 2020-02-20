شاهد مغادرة الأهلى إلى ملعب السوبر

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ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.
ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.
ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى "الأزرق"، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.
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