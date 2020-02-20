شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مغادرة الأهلى إلى ملعب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو الأهلى فندق الإقامة للتوجه إلى ستاد محمد بن زايد استعدادا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها اليوم ضمن المنافسة على لقب السوبر المحلى.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.