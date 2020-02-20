شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر.. تحدى جماهير الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365”، رأى الشارع المصري حول توقعات نتيجة مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها اليوم على أرض دولة الإمارات العربية الشقيقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وجاءت ردود الأفعال متباينة بين النصر والهزيمة.

وسيلتقي الأهلى والزمالك في مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى في كأس السوبر والثانية في مباراة مؤجلة من الدوري المصري ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويرتدى النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلى زيه التقليدي بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدي حارس اللوف البنفسجي، أما الزمالك سيخوض اللقاء بالزي الثاني له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما سيرتدي حارسه الزي الأصفر.