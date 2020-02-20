انت الان تتابع برشلونة يتعاقد مع بريثويت خارج فترة الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مارتن بريثويت

تعاقد برشلونة مع مارتن بريثويت مهاجم الدنمرك من ليجانيس منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مقابل 18 مليون يورو (19.43 مليون دولار) بعد حصوله على إذن من رابطة الدوري لضم لاعب خارج فترة الانتقالات.

وقال بطل الدوري الإسباني في بيان اليوم الخميس إنه دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وسينضم للنادي بعقد حتى يونيو حزيران 2024 وشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.

وسيقدم برشلونة المهاجم الدنمركي الدولي (28 عاما)، الذي سجل ستة أهداف في الدوري في 21 مباراة مع ليجانيس هذا الموسم، رسميا في استاد كامب نو في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقدم برشلونة طلبا لضم لاعب خارج فترة الانتقالات بسبب غياب مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لستة أشهر بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقرر برشلونة عدم التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني بعد ابتعاد لويس سواريز لأربعة أشهر عقب جراحة في الركبة لكنه أصبح بحاجة لمهاجم آخر بعد إصابة الفرنسي الدولي ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وسيغيب ديمبلي لستة أشهر بعد خضوعه لجراحة هذا الشهر، وعلى عكس بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا، تستطيع الأندية في إسبانيا ضم لاعبين خارج فترة الانتقالات في ظروف خاصة.

وتعين على ليجانيس، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، التخلي عن مهاجميه الأساسيين منذ بداية العام الجديد بعد رحيل يوسف النصيري في يناير كانون الثاني عندما دفع أشبيلية الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 20 مليون يورو.

ووجه مارتن أورتيجا رئيس ليجانيس التنفيذي انتقادات لاذعة لهذه اللائحة التي حرمت فريقه من هدافه في صراع تجنب الهبوط.

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وأبلغ أورتيجا الصحفيين "نعتقد أن هذه اللائحة غير عادلة واستفاد برشلونة منها بينما تضرر منها ليجانيس. نريد أن نرفع أصواتنا لأننا في موقف خطير وتضررنا بشدة".

وأضاف "لا يمكننا أن نفهم اللائحة التي تسمح لناد يمتلك لاعبا مصابا بالقيام بعملية كهذه من جانب واحد وتحويل مشكلته إلى ناد آخر".

ومع ذلك، قال أورتيجا إن ليس لديه أي مشكلة مع بريثويت أو برشلونة.

وتابع "تعامل برشلونة بصورة صحيحة، أبلغنا يوم الاثنين بنواياه والطريقة الوحيدة للحصول على اللاعب كانت دفع الشرط الجزائي.

"نريد توجيه الشكر للاعب الذي تحلى بالاحترافية حتى غادر النادي وقدم معنا أداء رائعا".

وبدأ بريثويت مسيرته مع إسبيرج الدنمركي وانتقل لاحقا إلى تولوز الفرنسي ثم ميدلسبره الإنجليزي كما لعب في بوردو على سبيل الإعارة.

وشارك بريثويت في 39 مباراة مع منتخب الدنمرك بينها أربع مباريات في كأس العالم 2018.