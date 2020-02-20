الامارات | أول تصريح لمدرب فريق العين عن خطأ خالد عيسى الكارثي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمدرب فريق العين عن خطأ خالد عيسى الكارثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أستغل مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة "الزعيم" والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم من أجل الدفاع عن حارس مرماه، الدولي خالد عيسى بعد الخطأ الذي وقع فيه قبل نهاية مواجهتهم امام النصر السعودي يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، اليوم، بإن ثقته في حارس الفريق الأول أصبحت أكبر من أي وقت مضى وأن كرة القدم هي لعبة الأخطاء ولا يجب أن يضع كل اللوم على أفضل حارس مرمى في الدولة في الوقت الحالي على حد وصفه.

وكلف الخروج الخاطئ للحارس الدولي فريقه نتيجة مباراتهم أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.

وكان خالد عيسى حاول أنم يمنع مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله من الوصول للكرة بالقرب من الراية الركنية، وقام بوضع جسده بينه وبين الكرة حتى تخرج لضربة مرمى، إلا أن لاعب الفريق السعودي استطاع أن يخطفها ويضعها في الشباك، ليتكبد الفريق البنفسجي الخسارة الثانية في البطولة الآسيوية بعد رباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني.

ووصف بيدرو إيمانويل الحارس خالد عيسى بأنه أفضل حراس المرمى في الدولة ويشغل مهمة الحارس الأساسي لفريق العين والمنتخب الوطني، وقال: "كرة القدم في الأساس لعبة أخطا، أنا ادعم خالد في هذه الأوقات، بالنسبة لي فإن ثقتي فيه أصبحت أكبر من إي وقت مضى وتطلع منه لتقديم الأداء الأفضل في المباريات القادمة".

Advertisements

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يحسم فريقه التأهل لنصف النهائي بكل سهولة على حساب الوصل نظراً لفوزهم عليه في لقاء الدوري بخماسية، قال المدرب بيدرو إيمانويل إنه مواجهة يوم السبت ستكون مختلفة عن لقاء الدوري.

وقال: "هذه بطولة قائمة بذاتها، نحن علينا أن ننسى ذلك الفوز وان نكون في كامل تركيزنا لخوض القاء، أتوقع أن تكون مباراة مختلفة تماماً لذلك علينا أن نستعد له بالشكل المطلوب".

وكان الحارس الدولي قدم اعتذاره على الخطأ ونشر رسالة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجهها للجماهير الإماراتية بصفة عاملة ومشجعي العين بصفة خاصة.

وقال عيسى: "قدر الله وما شاء فعل، لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء، ودائماً الاعتذار من شيم الرجال، رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني، وأتمنى تقبل الاعتذار".

وحققت التغريدة أرقاماً قياسية خلال دقائق من نشرها، ووصلت حالياً إلى 1600 إعادة، و4400 إعجاب و2700 تعليق جاء معظمهاً دعماً للحارس.

وكان لافتاً أن الحساب الرسمي لنادي العين ردّ على تغريدة اللاعب في خطوة نادرة، بالقول: "أنت البطل يابو حمد".