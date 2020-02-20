شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي»: فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول لم يفاجئني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عدم شعوره بالمفاجأة لفوز نادي أتلتيكو مدريد على ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال «ميسي»، في حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «الحقيقة لم أتفاجأ، لا، يوم القرعة تحدثنا في غرفة الملابس وقلنا إنها ستكون مواجهة متقاربة الحظوظ لأن أتلتيكو ينافس كثيرًا في هذه المسابقة».
وأضاف الأرجنتيني: «في المواجهات الإقصائية المكونة من ذهاب وإياب أتلتيكو مدريد قوي للغاية، وقد أظهر ذلك مجددًا، أنه سينافس وسيكون في الموعد».
وكان أتلتيكو مدريد قد تفوق على ليفربول، الثلاثاء الماضي، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بهدف نظيف سجله ساؤول نيجيز في الدقيقة الرابعة من اللقاء.
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