18 لاعبًا في قائمة بيراميدز استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان. الدفاع: عبدالله بكري- ويلفيرد كانون- طارق طه- أحمد توفيق- محمد حمدي- حسام غانم. الوسط: إيريك تراوري- محمد فتحي- إبراهيم حسن- نبيل عماد «دونجا»- محمود حمادة- محمد فاروق- عمر العيوني- عبدالله السعيد. الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس.

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