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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت فعاليات البطولة العربية الأولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين التي ينظمها الاتحاد العربى والمقامة بمدينة الإسكندرية، اليوم الخميس.

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وقال اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصرى والعربى، إن مصر حصلت على المركز الأول بالبطولة، وحلت الإمارات بالمركز الثاني، وفلسطين بالمركز الثالث، والأردن بالمركز الرابع.

جرى على هامش البطولة الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، وأسفر الاجتماع على اختيار اللواء محمود بركات رئيسا للاتحاد من مصر، والسيد عبدالله الشراري، النائب الأول لرئيس الاتحاد من الإمارات، والمستشار كامل اليازجي، النائب الثانى لرئيس الاتحاد من فلسطين، وعضوية السيد أسامة الأسمر من الأردن، والسيد الحسين العريفي من المغرب.

وأضاف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد العربي، أنه من المخطط له أن تقام البطولة العربية الثانية على أرض دولة الإمارات العرببة المتحدة.

مصر تتوج بالبطولة العربية الأولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين

مصر تتوج بالبطولة العربية الأولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين