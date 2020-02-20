شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر الإمارات بعد خوض السوبر مباشرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة، بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك.
وتغادر بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مدينة أبوظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة في طريقها إلى القاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.
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