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ألتراس نابولي يقاطع حضور مباراة برشلونة بسبب سعر التذاكر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أنّ مجموعة الكورفا B الخاصة بألتراس نادي ​نابولي​ الايطالي قررت عدم حضور مباراة الفريق أمام ​برشلونة​ على ملعب سان باولو الأسبوع المقبل في ذهاب الدور الـ16 من بطولة ​​.

وأشار الموقع إلى أن المجموعة أعربت عن إستيائها من سعر التذكرة الذي حُدّد للدخول إلى مدرج الكورفا B، والذي يبلغ 70 يورو للتذكرة الواحدة.

ونقل الموقع عن بيان للمجموعة هاجمت فيه رئيس النادي أوريليو دي لورينتس، معتبرةً أن الأخير يريد لملعب سان باولو أن يكون للأغنياء فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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