صلاح يوجه رسالة تحذير لاتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

وجه الدولي المصري محمد ​صلاح​ جناح ​ليفربول​ الانكليزي رسالة تحذير لأتلتيكو مدريد وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الريدز في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ 16 والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس 1-0.

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ونشر صلاح صورة له من المباراة وعلق عليها:" أنفيلد ينتظر".

ويعد الأنفيلد رود هو معقل الليفر والذي يعتبره عشاقه بـ الجحيم بالنسبة للفرق الأخرى، ولم يكن صلاح فقط الذي قال أن أنفيلد ينتظر أتلتيكو مدريد.

وكتب صلاح الجملة التي رددها يورغن كلوب مدرب الفريق، وكذلك المدافع فان دايك وزميله جو غوميز، والقائد روبرتسون.