شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. الفلك يبشر الأهلى بالتتويج باللقب على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة لقاء فريقى الأهلي والزمالك للحصول على لقب كأس السوبر المصري، بفارغ الصبر، وتستعد المقاهى والنوادى الرياضية لمشاهدة المباراة التى تحظى بأهمية كبيرة، فيما تمتلئ شاشات التلفزيون بخبراء الرياضة لطرح توقعاتهم تجاه مباراة اليوم.

وتوقع علماء الفلك النتيجة، حيث قالت عبير فؤاد خبيرة الفلك لـ"الخليج 365" إن مباراة السوبر اليوم ستشهد أداءً ضعيفا من لاعبى كلا الفريقين.



اهلى وزمالك

أضافت خبيرة الفلك أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، وهو من مواليد برج الدلو، يتوقع الفلك أنه قد يكون في حالة عدم تركيز وسرحان أثناء اللعب، كما أن الأضواء المسلطة عليه لن تكون في صالحه، لذلك لن يستطيع التصدى للكرة.

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أما محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، وهو من مواليد برج القوس، يتوقع الفلك له أن يكون حظه أفضل وأعلى من حارس مرمى الزمالك، رغم أنه قد يعانى من عدم التركيز أيضاً خلال المباراة.



مشجعين

أشارت خبيرة الفلك، إلى إن عمرو السولية، ومحمود كهرباء لاعبى الأهلى، يتوقع علماء الفلك أن تكون الكواكب معاكسة معهما اليوم، لذلك قد يكون أداؤهما غير جيد اليوم، أما طارق حامد، لاعب الزمالك، فيتوقع الفلك له، أنه قد يكون متألقا اليوم خلال المباراة، نتيجة يقظته الذهنية وسرعة بديهته وحركته.

أما اللاعب على معلول، لاعب الأهلى وهو من مواليد برج الجدى، فيتوقع الفلك له، أن يسيطر على الملعب اليوم، لذلك لديه فرص كبيرة في تحقيق الكثير من الأهداف في مباراة السوبر.



مشاهدة المباراة

أضافت عبير فؤاد، أن الفلك يتوقع النتيجة في صالح فريق الأهلى، نظراً لتألق لاعبيه اليوم أكثر من الفريق الأبيض.