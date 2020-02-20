شكرا لقرائتكم الزمالك يمين والأهلي شمال فى مدرجات السوبر المصري بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو استاد أبو ظبي مدرجات اليمين لجماهير نادي الزمالك و الشمال لجماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك في السوبر المصري المقرر اثامته في السابعة مساء اليوم.

وحددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلب والزمالك البوابات الخاصة بدخول ملعب محمد بن زايد لجماهير كل فريق.

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وخصصت اللجنة ٥ بوابات لكل فريق فدخول جماهير الأهلي سيكون عبر بوابات 9,10,11,12,17، بينما خصصت اللجنه بوابات جماهير الزمالك كالتالي21,26,27,28,29.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد