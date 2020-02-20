شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. بسيونى: الأكثر هدوءا سيحصد اللقب.. والروح الرياضية أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بسيونى في تصريح لـ " الخليج 365" أن الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها كلا الفريقين هو سبب صعوبة اللقاء ، مشيرا على أن الزمالك منتشى بحصد السوبر الأفريقي على حساب الترجى و الأهلى يتسلح بتصدر الدورى الممتاز و عدم تلقيه أي خسارة حتى الأن محليا .
وأشار بسيونى إلى أن كلا الفريقين يمتلك إمكانيات التغلب على الأخر، متمنيا أن تخرج بروح رياضية و هو الأهم خارج الديار ، مؤكدا على أن الأكثر هدوءا و تركيزا من سيفوز باللقب .
قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.
ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
رفض مسئولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .
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