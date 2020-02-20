شكرا لقرائتكم 18 قرارا من لجنة مسابقات القسم الثانى.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة المسابقات القسم الثانى خلال اجتماعها الأخير عددا من القرارات، بعد مباريات الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، والتي أسفرت عن استمرار سيراميكا كليوباترا فى سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزرقا متذيل المجموعة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وما زال فى المركز الأول للمجموعة.

•إيقاف ياسر سمير عبد الحفيظ إدارى نادى بترول أسيوط مباراة واحدة، لطرده بعد حصوله على انذارين مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيها، وتغريم النادى 2000 جنية " الفين جنية " تسدد بمعرفة النادى لخزينة الاتحاد والتأكيد على النادى بالالتزام بالسلوك الرياضى مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبة.

•إيقاف عباس مصطفى عباس حسن لاعب نادى المنيا " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة .

•إيقاف هيثم شعبان شحاتة لاعب نادى طهطها مباراة واحدة، لطرده بعد الحصول على انذارين، وايقاف اللاعبان ابراهيم اشراق محمد احمد – محمود عبدالناصر احمد لحصولهم على الإنذار الثالث فى المباراة .

•إيقاف احمد سعد عبدالسميع حسن لاعب نادى الفيوم " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة .

•إيقاف عبدالواحد عبدالعزيز – محروس محمود محروس محمد لاعبا بنى سويف ناديكم مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث فى المباراة .

•توقيع غرامة مالية على نادى النصر مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيها " لنزول الفريق بداية الشوط الثانى متأخرا خمس دقائق مع التنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.

•توقيع غرامة مالية على نادى بتروجيت مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " لنزول الجهاز الفنى والإدارى ارض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف

•إيقاف محمود محمد ابراهيم صقر لاعب سيراميكا كليوباترا " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•ايقاف كريم صلاح محمد السيد حلاوة لاعب كوكاكولا مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين.

Advertisements

•إيقاف محمود محمد ابراهيم عبدالله لاعب المريخ " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•إيقاف احمد محمد سيد احمد " لاعب المريخ" مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً "

•إيقاف احمد اسماعيل تمساح " لاعب الداخلية " مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيها "

•إيقاف محمود صابر عبدالمحسن حسن لاعب النجوم " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•إيقاف محمد عمر اخصائى غزل المحلة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية، لطرده بعد الاعتراض على الحكم .

•إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب غزل المحلة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث

فى المباراة .

•إيقاف زيان محمد اسماعيل محمد " لاعب ألعاب دمنهور" مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيها " مائتان وخمسون جنيها "

•إيقاف وائل عبده عبدالحميد لاعب المنصورة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•تقرر إقامة مباراة الأوليمبى × الرجاء يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 والتى كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 بالأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتى لم تقم بسبب هطول الأمطار .