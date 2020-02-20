شكرا لقرائتكم منتخب يد 2002 يخسر أمام كرواتيا في ربع نهائي البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب كرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفنى آسر القصبى من نظيره الكرواتى بنتيجة 22 / 18 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها اليونان.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره الرومانى أمس بنتيجة 23 /16 في سادس مواجهاته بالفترة المسائية فى ختام الدور الأول ، كما أن أحفاد الفراعنة نجحوا في الفوز على البحرين بنتيجة 28 / 21 في الفترة الصباحية .

صعد منتخب مصر الى دور الثمانية محققا المركز الأول فى مجموعته برصيد 23ونصف نقطة ،حيث ان هذه البطولة تحسب بنظام نقاط الأشواط الثلاثة ليضرب موعدا مع كرواتيا فى الدور ربع نهائى .

وحقق منتخب مصر التعادل مع اليونان 21 / 21 فى أول مبارياته فى الفترة الصباحية، بينما نجح فى الفوز على السعودية 29 / 11 فى الفترة المسائية، قبل أن يلتقى صربيا و الكويت الثلاثاء ليتعادل فى الأولى ويفوز فى الثانية .

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وتوجهت صباح الأحد الماضى بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 إلى اليونان للمشاركة في البطولة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة، بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية.

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب، والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبون مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.