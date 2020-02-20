شكرا لقرائتكم بشير التابعي يكشف سر ضغط الزمالك في مواجهة الأهلي بمباريات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بشير التابعي مدافع فريق الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض لا يشعرون بالخوف أبدا حال مقابلة الأهلي في مباريات القمة، إلا أن جمهور الأحمر يساند فريقه بأعداد أكبر من جماهير القلعة البيضاء.
وأضاف مدافع الزمالك السابق صاحب المباراة الشهير 6-1 في هتافات بيبو وبشير في تصريحاته لقناة mbc مصر قائلا :" كنّا نجد حضور جماهير الزمالك في مباريات القمة أقل عكس جماهير الأهلي وهو ما يشعرنا بالضغط في أول دقائق".
وواصل التابعي :" عدم وجود دعم من جماهير الزمالك، حال تقدم الأهلي في النتيجة كان يؤثر علينا بالسلب ، لكن العكس نجده عند جماهير الأهلي التي تدعم فريقها وقت الخسارة لتحقيق التعادل أو الفوز".
وحذر مادفع الزمالك السابق محمود علاء قائلاً :"أحذر علاء من الزيادة الهجومية، لأنه العمود الفقري للفريق لن أحاسب على مستوى الونش لكن الحساب عند علاء في حدوث خطأ".
واختتم حديثه قائلا :" لقد عاني الزمالك مؤخرا في مباراة الترجي الأخيرة سواء على مستوى الجبهة اليمنى، وعدم وجود تناغم بين خطي الدفاع والوسط بسبب تراجع مستوى فرجاني ساسي".
تتجه أنظار الجماهير المصرية في السابعة مساء اليوم الخميس، نحو ملعب محمد بن زايد في الإمارات لمتابعة مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك.
وتقرر ارتداء النادى الأهلى زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدى الزمالك الزى الأزرق الكامل.
وقبل نهائى النسخة رقم 17 انطلقت البطولة عام 2001 لتصبح ثالث المسابقات المحلية فى مصر بعد كأس مصر الذى انطلق عام 1921 وبطولة الدورى التى بدأت عام 1948.
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