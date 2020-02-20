شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. تعرف على تحذيرات سمير عثمان للاعبي الأهلى والزمالك .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق تحذيرات الاستهتار والدلع للاعبي الأهلى والزمالك عند التعامل مع الحكم الترويجي موين الذي سيديدر المواجهة التي ستجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم باستاد زايد بابوظبي على كأس السوبر المصرى.
يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين حكما للساحة ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وأكد الحكم الدولي السابق، أن النرويجي موين من أفضل الحكام الأوروبيين المعروفين بالمستوي المتميز والحسم داخل الملعب ويرفض الدلع أو الاعتراضات على قرارات فضلا عن جراءاته في احتساب ركلات الجزاء.
وتقرر ارتداء النادى الأهلى زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدى الزمالك الزى الأزرق الكامل.
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