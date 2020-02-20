شكرا لقرائتكم تذاكر السوبر تظهر في منافذ البيع قبل ساعات قليلة من السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت عمليات بيع تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك استمرارها قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة بين الفريقين اليوم بملعب استاد محمد بن زايد بمدينة ابوظبي الإماراتية.

واعتاد رينيه فايلر مدرب الفريق الأول كرة القدم بالأهلى أن يفاجئ الجماهير فى كل مباراة بتغييرات متعددة فى التشكيل، وباستثناء مركز حراسة المرمى ولاعبى الوسط، جميع اللاعبين فى حالة تغيير وكلهم على وضع الاستعداد للمشاركة فى أى وقت.

فى جراب فايلر العديد من المفاجآت المرتقبة، ومازال الجميع يتكهن بتشكيل الأهلى المرتقب فى مواجهة الزمالك، خلال اللقاء الذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى بين الفريق الأحمر حامل لقب بطولة الدورى العام، والأبيض المتوج بكأس مصر، وهو أمر معتاد عن السويسري.

ورغم ثبات التشكيل فى الفريق الأبيض والذى فرضه الفرنسى باتريس كارتيرون إلا أن هناك أزمة تواجه المدير الفنى حاليا وهى الجبهة اليمنى بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة فى اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون فى ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض.

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ويدرس كارتيرون عدداً من السيناريوهات لسد الثغرة فى الجانب الأيمن، وعلى رأسها عمل كونسلتو طبى لحازم إمام ومراقبته فى التدريبات للحكم عليه بشكل نهائى سواء بمشاركته أو خروجه من القائمة .



الأهلي ضد الزمالك (1)



الأهلي ضد الزمالك (2)