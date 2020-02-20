قبل ساعات من "كأس السوبر".. "كمل مشوارك يا أهلي" أغنية النادي الأحمر الجديدة.. ظهور فايلر وعلي معلول وأبنه

نشرت شركة شل الراعي الرسمي للنادي الأهلي، إعلانا جديدا صممت فيه أغنية لجماهير النادي الأهلي.

قبل ساعات من لقاء السوبر

ويأتي ذلك قبل ساعات من مباراة كأس السوبر المصري، التي يتنافس خلالها الأهلي مع غريمه الزمالك، مساء اليوم، على أرض ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وأطلقت شركة شل الراعى الرسمي للنادي الأهلي إعلانا جديدا، قبل انطلاق مواجهة كأس السوبر المصري التي تجمعه مع نظيره الزمالك في مساء اليوم بالإمارات.

كمل مشوارك يا أهلي

وقد شهد الإعلان إطلاق أغنية جديدة للقلعة الحمراء كانت بعنوان “طول عمري بالأهلي بعيش..كمل مشوارك يا أهلى”.

ظهور فايلر

وظهر خلال الإعلان كلا من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأحمد فتحي، كما تواجد أيضا محمد هاني وحسين الشحات رفقة علي معلول وأبنه. . حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية الحماسية، بعنوان “طول عمري بالأهلي بعيش.. كمل مشوارك يا أهلي”، ظهر في فيديو الأغنية كل من رموز النادي الأهلي من اللاعب أحمد فتحي ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ والمدرب السويسري رينيه فايلر، إلى جانب عدد آخر من اللاعبين أبرزهم محمد هاني وحسين الشحات وعلي معلول ونجله.



ويستعد المارد الأحمر لخوض مواجهة نهائي السوبر في السابعة من مساء اليوم أمام الزمالك على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

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التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي أمام الزمالك في السوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشه، جيرالدو، حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجايي.

خروج رمضان صبحي

وأكد السويسري رينيه المدير الفني لفريق الأهلي على خروج لاعبه رمضان صبحي من حسابات المشاركة في لقاء الزمالك اليوم بسبب عدم الجاهزية نظرا للإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

كما كشف السويسري عن جاهزية محمد مجدي أفشه لخوض اللاعب بعد تعافيه من الكدمة التي أصيب بها على مستوي الركبة وأبعدته عن المشاركة في مواجهة المصري البورسعيدي الماضية.

وقد خاض لاعبو المارد الأحمر المران الختامي بالأمس استعدادا لمواجهة السوبر المصري التي شهدت تخصيص فقرة للتدريب على الكرات العرضية إلى جانب محاضرة نظرية من جانب رينيه فايلر للاعبين.