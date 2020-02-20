أحمد بلال يرد على تصريحات «ميدو»

رد أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات تليفزيونية لأحمد حسام "ميدو" لاعب والمدير الفني السابق لنادي الزمالك.

والذي قال: إن الأهلي لم يواجه فريقا قويا حتى الآن، وأن نتائجه المحلية القوية بسبب ضعف المنافسين.

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وقال بلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ميدو بيقول فايلر مقابلش فريق قوي إلى الآن ودي أول مباراة قوية أمال مين اللي كسب 3 - 2 أول ما جه تقريبا، الزمالك داخل بفريق أ وفريق ب".