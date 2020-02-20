موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وعند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية عبر قناة " كلاسيكو العرب" على تردد 12226 عبر قمر النايل سات، وعبر القمر الأوروبي هوت بيرد على تردد 11747 ومعدل الاستقطاب العمودي " v" المباراة، وترددات القناة هي ترددات قناة أبو ظبي 2.

كما ستذيع قناة أون سبورت المصرية المباراة على تردد 10853 "H" أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.