برشلونة يتعاقد مع الدنماركي برايثوايت بديلا استثنائيا لديمبيلي المصاب

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أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت حتى حزيران/يونيو 2024 كبديل استثنائي لمهاجمه الدوري الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب.

وقال برشلونة في بيان له "اللاعب سيوقع عقدا مع النادي فيما تبقى من الموسم مع أربع سنوات إضافية حتى 30 حزيران/يونيو 2024 مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو".

وأضاف "برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 18 مليون يورو، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام مساء الخميس ابتداء من الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش بملعب كامب نو".

ويمني مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين النفس في الاعتماد على برايثوايت (7 أهداف في 39 مباراة دولية) في نهاية الاسبوع الحالي عندما يستضيف النادي الكاتالوني إيبار السادس عشر بملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين قبل استضافة الرحلة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا من لاعبه المصاب ديمبيلي، بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

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وسيغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الايمن خضع على اثرها لعملية جراحية، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين.

ويتزامن غياب ديمبيلي مع افتقاد برشلونة لخدمات مهاجمه الآخر الأوروغوياني لويس سواريز الذي خضع في كانون الثاني/يناير الماضي لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ويتوقع ان يغيب لفترة أربعة أشهر.

وانضم برايثوايت الى صفوف ليغانيس بصفة نهائية الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو قادما من ميدلزبره الانكليزي (درجة أولى)، وهو سجل له ثمانية أهداف مع تمريرة حاسمة في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ولعب برايثوايت مع تولوز الفرنسي من 2013 الى 2017 قبل ان ينضم الى ميدلزبره الذي اعاره في النصف الثاني من عام 2018 الى بوردو وعام 2019 الى ليغانيس.