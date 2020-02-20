غوارديولا سيبقى مع مانشستر سيتي بنسبة "100%" برغم الاستبعاد القاري

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أكد الاسباني جوسيب غوارديولا انه سيبقى مدربا لنادي مانشستر سيتي الانكليزي "بنسبة 100%"، برغم استبعاده عن البطولات الاوروبية لموسمين بسبب خروق خطيرة في وقاعد اللعب المالي النظيف.

قال غوارديولا بعد فوز فريقه على وست هام 2-صفر الاربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري المحلي وفي ظل تقارير عن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا بالتعاقد معه "إذا لم أتعرض للاقالة، سأبقى هنا بنسبة 100% أكثر من أي وقت مضى. أولا لأنني اريد البقاء هناك شيء مميز (بينه وبين النادي)، أكثر من مجرد عقد".

تابع المدرب القادم الى سيتي في صيف 2016 وينتهي عقده في 2021 لقناة "سكاي سبورتس": "إذا قلت سابقا اني أحب النادي وأنا مرتاح هنا، لماذا ارحل؟ مهما يحصل، سأكون هنا الموسم المقبل".

وأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة استبعاد بطل انكلترا في الموسمين الماضيين عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، بسبب "خروق خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف" بين عامي 2012 و2016، اضافة لتغريمه 30 مليون يورو، في قرار سارع سيتي لتأكيد استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وسيكلف هكذا قرار مانشستر سيتي نحو 220 مليون دولار اميركي من ايرادات دوري الابطال بحسب تقديرات.

وعبّر مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا عن دعمه قرار ناديه بالاستئناف "لم ينته الامر. يعتقد النادي ان هذا غير عادل. عندما يعتقد أحدهم انه محق يجب أن يقاتل".

أضاف المدرب البالغ 47 عاما "سنقاتل كما قاتلنا في كل مباراة. نحن متفائلون حتى النهاية، ستنتصر الحقيقة والموسم المقبل سنكون في دوري الابطال".

- تركيز اللاعبين -

وكان الاسباني فيران سوريانو رئيس نادي مانشستر سيتي أكد أن الاتهامات الموجهة الى سيتي هي "ببساطة غير صحيحة"، منددا بإجراءات ذات طابع "سياسي" أكثر منه قضائي.

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وقال سوريانو في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الاربعاء إن "هذه الادعاءات غير صحيحة، إنها ببساطة غير صحيحة"، وذلك بعد أن شكك بموضوعية لجنة الرقابة المالية للاندية، معتبرا أن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية".

واتُهم سيتي بالمبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية لإخفاء ضخ الاموال من قبل المالك الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتجنب خلل كبير في الحسابات بين 2012 و2016.

وكشفت صحفية "دير شبيغل" الالمانية الواسعة الانتشار أولا عن هذه المسألة باستنادها على رسائل البريد الالكتروني تم الكشف عنها بعدما ورد اسم النادي الإنكليزي ضمن تسريات "فوتبول ليكس".

الا ان سوريانو أكد أن "المالك لم يضخ أموالا لم يصرح عنها بشكل منتظم".

وقال سوريانو "لقد تعاونا من خلال تقديم العديد من الوثائق التي تثبت بشكل قاطع أن هذه الاتهامات غير صحيحة (...) ولكن في نهاية المطاف، تعتمد لجنة الرقابة المالية للاندية بشكل أكبر على رسائل مسروقة في البريد الالكتروني وخارج السياق"، متابعا "من الطبيعي أن نشعر بما نشعر به".

ويركز سيتي على مواجهة ريال مدريد الاسباني الاربعاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قبل ذلك، يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المحلي، حيث يتخلف بفارق 22 نقطة عن ليفربول الذي ضمن اللقب منطقيا.

بدوره، قال نجم سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، تعليقا على تركيز الفريق في ظل الحديث عن امكانية رحيل بعض اللاعبين في حال الاستبعاد عن دوري الابطال "بطبيعة الحال كنا في عطلة لدى صدور البيان، واعتقد اننا عدنا ولعبنا كرة القدم.. نتدرب بشكل طبيعي وفي النهاية لا شيء سيغيرنا".

تابع "اعتقد ان النادي أدلى ببيانه، لذا لا اعرف كلاعبين ماذا يمكننا أن نفعل. يمكننا لعب كرة القدم وفي النهاية ستتضح الامور".