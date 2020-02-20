مشوار قصير للمدرب بيلاين مع كليفلاند

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قدم جون بيلاين استقالته الاربعاء من تدريب نادي كليفلاند كافالييرز، في ظل تخبطه هذا الموسم في دوري كرة اسلة الاميركي للمحترفين.

وأعلن فريقه انه سيتم تعيينه في منصب آخر، علما بان المدرب البالغ 67 عاما تخلى في ايار/مايو الماضي عن تدريب جامعة ميشيغان بعد 12 عاما على رأس ادارته الفنية.

قال بيلاين "في الاشهر التسعة الماضية، قدمت كل شيء لهذا النادي، لكن بعد تفكير عميق قررت التخلي عن تدريب كليفلاند كافالييرز ومساعدة النادي في موقع آخر".

وتم ترفيع المدرب المساعد جاي بي بيكرستاف الى منصف المدرب بدلا من بيلاين، بحسب ما اعلنت رابطة الدوري.

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وبلغ رصيد كليفلاند قبل فترة التوقف خلال اسبوع "كل النجوم" 14 فوزا و40 خسارة، ليحتل المركز الاخير في منطقته الشرقية، ووحده غولدن ستايت ووريرز يملك رصيدا اسوأ منه في الدوري مع 12 فوزا و43 خسارة.

وافلتت الامور من يد بيلاين بعدما تردد انه توجه بكلمات قاسية للاعبيه في غرف الملابس.

وكان كلفيلاند كافالييرز قد بلغ القمة مع النجم ليبرون جيمس، اذ تأهل الى نهائي الدوري اربع مرات تواليا واحرز اللقب المرموق في 2016. لكن بعد رحيل جيمس الى لوس انجليس ليكرز قبل موسمين، تراجع كثيرا وبلغ رصيده 19 فوزا و63 خسارة الموسم الماضي.