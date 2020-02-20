شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يقود فريق حرس الحدود عقب رحيل طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو فريق حرس الحدود منح القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الى محمد حليم المدرب العام للقيادة الفنية خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طارق العشرى لتدريب المصرى البورسعيدى .

قرر النادى المصرى البورسعيدى تعين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لايهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج الأخيرة والخروج من بطولة كأس مصر .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

قرر النادى المصرى البورسعيدى رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن منصبه بعد الخسارة من المقاولون العرب ووداع الفريق لبطولة كأس مصر .

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وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.

من جانبه أعرب طارق هاشم عضو مجلس الإدارة، عن حزنه من الخسارة التى تعرض لها الفريق، مؤكدًا إن لأول مرة يستطيع المقاولون هزيمة الفريق البورسعيدى بالأربعة، بخلاف الأداء المحزن وغياب الروح والحماس لدى اللاعبين.

وعقد مجلس إدارة النادي البورسعيدي اجتماعا طارئا في الوقت الحالي لحسم مصير المدير الفني، خاصة وأنه قدم استقالته خلال الفترة الماضية رافضا الاستمرار ولكن المجلس رفضها.