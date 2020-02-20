شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بائع أعلام مصرى بالإمارات: الإقبال على تيشرتات الأهلي أكبر من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الخليج 365 مع أحد بائعى الأعلام قبل مباراة الأهلى والزمالك فى الإمارات أمام استاد محمد بن زايد، الذى يستضيف لقاء القمة المقرر له السابعة مساءً، في السوبر المصرى، بين المارد الأحمر بطل الدورى العام عن الموسم الماضي، والفارس الأبيض بطل كأس مصر.

وقال "محمود"، بائع الأعلام المصرى، جماهير الأهلى أكثر إقبالا على شراء الأعلام من جماهير الزمالك فلا يوجد إقبال كثير على القمصان البيضاء.

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وأضاف محمود، نحضر الأعلام من مصر إلى الإمارات لبيعها، ونبيع العلم بـ20 درهما، سواء للأهلى أو الزمالك، أما التيشرتات فنبيعها بـ 30 و35 درهما، والجديدة تصل لـ 40.

واختتم بائع الأعلام المصرى قائلا، مباراة السوبر فتحة خير علينا، الشعب الإماراتى إخواننا، وأنا أهلاوى والأهلى بيجرى فى دمى.

ويخوض الأهلى والزمالك، فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة مباراة على لقب كأس السوبر المصرى باستاد محمد بن زايد في أبوظبى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".