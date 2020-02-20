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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 20 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يطلب تأخير عودته من الإمارات 24 ساعة لإجبار الجبلاية على تأجيل القمة، مجلس أبو ظبى يرفض “الفواصل" بين جماهير الأهلي والزمالك فى السوبر.

الزمالك يطلب تأخير عودته من الإمارات 24 ساعة لإجبار الجبلاية على تأجيل القمة

أكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر المقرر إقامتها في السابعة مساءً، إلى يوم 22 فبراير بدلا من 21، وذلك لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

مجلس أبو ظبى يرفض “الفواصل" بين جماهير الأهلي والزمالك فى السوبر

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي الذى يجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم. وجاء رفض مسئولى مجلس أبو ظبى بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .

فتح أبواب استاد محمد بن زايد 4 عصرا وإغلاقها 9مساء

قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

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مؤمن زكريا يحضر سوبر الأهلى والزمالك فى الإمارات بدعوة من الجبلاية

وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، دعوة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلى لحضور السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها في السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .

الإسماعيلى: إصابة بسيطة وراء غياب باتريك كادو عن المباريات

كشف مصدر بالجهاز الفنى بالنادى الإسماعيلى أن الأوغندى باتريك كادو مهاجم الدراويش تعرض لشد خفيف فى العضلة الخلفية قبل مواجهة الرجاء المغربى رغم جلوسه على دكة بدلاء الدراويش، مؤكداً أن الجهاز الفنى فضل عدم الدفع باللاعب خوفاً من تفاقم اصابته ، ويؤدى كادو تدريبات تأهيلية للتعافى من الاصابة قبل مواجهة بيراميدز ، ولم يظهر كادو فى مباريات الإسماعيلى بشكل رسمى حتى الآن فيما شارك فى مباراة ودية مع أمام فريق شباب الإسماعيلى مواليد 99 وسجل هدفاً.

كاتب إماراتي عن مبارة الأهلى والزمالك: كل شىء في بلادنا أصبح بألوان مصر

قال الكاتب فى صحيفة الاتحاد الإماراتية محمد البادع، إن أى فعالية مصرية تحتضنها الإمارات يتلون كل شئ فى الدولة بألوان مصر، مشيراً إلى أن مصر تسكن القلب وهى وصية الشيخ زايد، والتى من خلالها انطلق قادة الإمارات يشدون عرى المودة والأخوة، ويشاركونها الحاضر والمصير.

الإنتاج الحربى يفتح ملف تمديد تعاقد مختار مختار خلال توقف الدوري

يعكف مسئولى الانتاج الحربى خلال فترة توقف الدوري الحالية على إنهاء ملف تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفنى للفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى ظل رغبة مسئولى النادى على استمرار المدير الفنى فى منصبه والذى يقود الفريق منذ موسم 2016 -2017، حيث تولى المسئولية فى 20 مارس 2017 واستطاع أن يقدم نتائج متميزة مع الفريق.