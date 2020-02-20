شكرا لقرائتكم خبر عن سيف وحازم ومتعب ويونس يدعون الجمهور لمتابعة تغطية القمة اليوم من العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الإعلامى سيف زاهر، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وهو يدعو متابعيه لمشاهدتهم لتغطية مبارة القمة اليوم بين فريقى الأهلى والزمالك في كأس السوبر المحلى، الذى سيقام مساء اليوم، في الامارات العربية المتحدة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وظهر مع سيف زاهر كل من حازم إمام وعماد متعب وأيمن يونس، والذين تمنوا أن تكون المباراة ممتعة للجماهير، وتمنوا التوفيق للفريقين.

وينتظر الملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية مباراة السوبر، نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

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ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.

ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى "الأزرق"، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.