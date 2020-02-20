شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الإمارات يحضر سوبر الأهلي والزمالك بأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويخوض الأهلى والزمالك، فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، مباراة السوبر المصرى التي تقام باستاد محمد بن زايد بأبوظبى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً.