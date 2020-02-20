شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بمعسكر الأهلى قبل السوبر.. ومشجع الزمالك الكفيف يتوقع تألق بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كاميرا الخليج 365 من أمام مقر إقامة فندق النادى الأهلى بأبو ظبى قبل ساعات من مواجهة الزمالك التي ستجمعهما في السابعة مساء بالسوبر المحلى في الإمارات فرض السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى السرية التامة على معسكر الفريق حيث قام أيضا بتغيير ملعب التدريب لا سيما وأن معسكر الفريقين يشهد حالة من الهدوء، في ظل توفير المناخ المناسب من جانب المسئولين بأبو ظبى .

كما كشفت كاميرا الخليج 365 أنه لا يوجد أساس من الصحة لما تردد حول خناقة كهربا مع رمضان صبحى لاعبا الأهلى قبل السوبر، كما أن فايلر يواجه حيرة في تشكيل اللقاء فى أكثر من مركز .

كما التقت كاميرا الخليج 365 بمشجع الزمالك الكفيف محمد عبد اللطيف الذى أكد أنه توجه إلى معسكر الزمالك وأكد أن أشرف بن شرقى سيحرز هدفا بمرمى .الأهلى

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وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب ستاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساء.

ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .