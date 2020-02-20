شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى بعد الجولة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت لجنة المسابقات القسم الثاني خلال اجتماعها الأخير عدد من القرارات ، وأسفرت مباريات الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن استمرار سيراميكا كليوباترا في سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام الزرقا متذيل المجموعة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة وما زال في المركز الأول للمجموعة.

•إيقاف ياسر سمير عبد الحفيظ إداري نادي بترول أسيوط مباراة واحدة، لطرده بعد حصوله على انذارين مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيها، وتغريم النادي 2000 جنية " الفين جنية " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد والتأكيد على النادي بالالتزام بالسلوك الرياضي مستقبلاً لعدم مضاعفة العقوبة.

•إيقاف عباس مصطفي عباس حسن لاعب نادي المنيا " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة .

•إيقاف هيثم شعبان شحاتة لاعب نادي طهطها مباراة واحدة، لطرده بعد الحصول على انذارين، وايقاف اللاعبان ابراهيم اشراق محمد احمد – محمود عبدالناصر احمد لحصولهم على الإنذار الثالث في المباراة .

•إيقاف احمد سعد عبدالسميع حسن لاعب نادي الفيوم " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة .

•إيقاف عبدالواحد عبدالعزيز – محروس محمود محروس محمد لاعبا بني سويف ناديكم مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث في المباراة .

•توقيع غرامة مالية على نادي النصر مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيها " لنزول الفريق بداية الشوط الثاني متأخرا خمس دقائق مع التنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.

•توقيع غرامة مالية على نادي بتروجيت مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " لنزول الجهاز الفني والإداري ارض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف

•إيقاف محمود محمد ابراهيم صقر لاعب سيراميكا كليوباترا " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•ايقاف كريم صلاح محمد السيد حلاوة لاعب كوكاكولا مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين.

•إيقاف محمود محمد ابراهيم عبدالله لاعب المريخ " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•إيقاف احمد محمد سيد احمد " لاعب المريخ" مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً "

•إيقاف احمد اسماعيل تمساح " لاعب الداخلية " مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيها "

•إيقاف محمود صابر عبدالمحسن حسن لاعب النجوم " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•إيقاف محمد عمر اخصائي غزل المحلة مباراة واحدة مع توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية، لطرده بعد الاعتراض على الحكم .

•إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب غزل المحلة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث

في المباراة .

•إيقاف زيان محمد اسماعيل محمد " لاعب ألعاب دمنهور" مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث مع توقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيها " مائتان وخمسون جنيها "

•إيقاف وائل عبده عبدالحميد لاعب المنصورة " مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث .

•تقرر إقامة مباراة الأوليمبي × الرجاء يوم الثلاثاء الموافق 3/3/2020 والتي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 بالأسبوع الخامس عشر بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي لم تقم بسبب هطول الأمطار .