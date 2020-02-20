الزمالك يمين والأهلي شمال فى مدرجات محمد بن زايد بالسوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ مسئولو استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات للأساليب المصرية فى تقسيم الملعب بمباريات القمة، وحدد مسئولو الاستاد مدرجات اليمين لجماهير نادى الزمالك والشمال لجماهير الأهلى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع قطبى الكرة المصرية فى السوبر المصرى المقرر إقامته فى السابعة مساء اليوم، وحددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر البوابات الخاصة بدخول ملعب محمد بن زايد لجماهير كل فريق .

وخصصت اللجنة 5 بوابات لكل فريق، فدخول جماهير الأهلى سيكون عبر بوابات 9,10,11,12,1، بينما خصصت اللجنة بوابات جماهير الزمالك كالتالي21,26,27,28,29 ويخوض الأهلى والزمالك مباراة السوبر فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام. يُدير مباراة السوبر الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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