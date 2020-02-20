شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب اليد 2002 أمام كرواتيا فى ربع نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب كرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفنى آسر القصبى من نظيره الكرواتى بنتيجة 22 / 18 فى ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها اليونان. وفاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره الرومانى أمس بنتيجة 23 /16 فى سادس مواجهاته بالفترة المسائية فى ختام الدور الأول، كما أن أحفاد الفراعنة نجحوا فى الفوز على البحرين بنتيجة 28 / 21 فى الفترة الصباحية .

وصعد منتخب مصر إلى دور الثمانية محققا المركز الأول فى مجموعته برصيد 23ونصف نقطة، حيث تحسب هذه البطولة بنظام نقاط الأشواط الثلاثة ليضرب موعدا مع كرواتيا فى الدور ربع نهائى .

وحقق منتخب مصر التعادل مع اليونان 21 / 21 فى أول مبارياته فى الفترة الصباحية، بينما نجح فى الفوز على السعودية 29 / 11 فى الفترة المسائية، قبل أن يلتقى صربيا و الكويت الثلاثاء ليتعادل فى الأولى ويفوز فى الثانية .

Advertisements

وتوجهت صباح الأحد الماضى بعثة المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 إلى اليونان للمشاركة فى البطولة.

ووضع الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، نظاما جديدا للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات، حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك فى البطولة الحق فى 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة، بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية.

ويرأس بعثة المنتخب الوطنى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبى مديرا فنيا للمنتخب ومعه هانى الفخرانى مساعدا للمدير الفنى ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب، والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبون مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمى وراضى محمد ويوسف سامى وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب على وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهى وإبراهيم حسن ومحمد رفاعى ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.