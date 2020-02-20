شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام نرويجى لإدارة سوبر الأهلي والزمالك.. وثنائى كراوتي لـ"VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير النرويجى سيفين أودفار موين مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري المقرر إقامته في السابعة من مساء اليوم بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات على أن يعاونه كل من ماجنوس لاندبرج وكيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا.

ويتولى مسئولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

يُذكر أن موين (41 عاما) سبق له قيادة مباراة قمة موسم (2015-16) في الدوري وانتهت (0-0)، كما ظهر في نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري عام 2017، وفاز الأحمر (2-1).

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التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، و في خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، وعلى صعيد خط الوسط : طارق حامد ، و فرجاني ساسي ، اما الهجوم فمن المتوقع ان يدفع بأحمد سيد زيزو ، وأشرف بن شرقي ، و يوسف أوباما ، على أن يقود الهجوم مصطفى محمد .

التشكيل المتوقع للأهلى

بينما استقر فايلر المدير الفني للأهلى على تشكيلة اللقاء التي ستخوض السوبر بالبدء بمحمد الشناوى في حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط اليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وفى الامام جونيور اجاى .