شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: فوز الزمالك بالسوبر الأفريقى صعب قمة الإمارات.. والأهلى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن فوز الزمالك مؤخراً بلقب السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى تسبب فى صعوبة لقاء قمة السوبر المحلى، المقرر له السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

وقال رضوان، فى تصريح لليوم السابع، إنه بالرغم من أن الزمالك فى أفضل حالاته المعنوية، إلا أنه يرى أن الأهلى لديه أفضلية من حيث الاستقرار على صعيد جميع النواحى النواحى النفسية والمعنوية والفنية فى ظل تحقيق العلامة الكاملة بالدورى حتى الآن وعدم تلقيه أى خسارة محلية، متوقعا فوز الأهلى باللقب.

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وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

رفض مسئولو مجلس أبو ظبى وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلى بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .