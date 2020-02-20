شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على تحذيرات سمير عثمان للاعبى الأهلى والزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، تحذيرات الاستهتار والدلع للاعبى الأهلى والزمالك عند التعامل مع الحكم الترويجى موين الذى سيديدر المواجهة التى ستجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد في أبوظبى على كأس السوبر المصرى.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين حكما للساحة ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وأكد الحكم الدولى السابق أن النرويجى موين من أفضل الحكام الأوروبيين المعروفين بالمستوى المتميز والحسم داخل الملعب ويرفض الدلع أو الاعتراضات على قرارات فضلا عن جرأته فى احتساب ركلات الجزاء.

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من ناحية أخرى، أكد شريف البديوى، سفير مصر فى الإمارات، حضوره مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك من مقصورة استاد محمد بن زايد المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة المصرية فى الإمارات.

ويخوض الأهلى والزمالك، فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، مباراة السوبر المصرى التى تقام باستاد محمد بن زايد بأبوظبى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً.