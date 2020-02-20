شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن سوبر الأهلى والزمالك الليلة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم القمة المرتقبة بين فريقى الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الخميس، في السوبر المحلى على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، فى مباراة تشهد مفاجآت خططية من كلا المديرين الفنيين. و يرصد الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن القمة المنتظرة فى الأسئلة والإجابات التالية :

يُدير مباراة القمة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

تعاقد النادى الأهلى مع رينيه فى 31 أغسطس الماضى، بينما تعاقد الزمالك مع كارتيرون في 3 ديسمبر الماضى، وقاد فايلر الأهلى حتى الآن فى 26 مباراة فاز المدرب السويسرى فى 23 مباراة وخسر لقاءً وحيداً وتعادل في مباراتين سواء على صعيد منافسات الدورى المحلى أو دورى الأبطال الأفريقى أو كأس مصر أو كأس السوبر، محققا السوبر المحلى الماضى .

أما باتريس كارتيرون فتولى قيادة الفريق فى 17 مباراة بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وأخيرا السوبر الأفريقي الذى فاز فيه الزمالك على حساب الترجى التونسى بقطر، بينما خسر لقاء فى الدورى أمام طلائع الجيش.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد

أما فايلر فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى .

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .

خط الهجوم : جونيور أجايى.

قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً .. السابعة مساء بتوقيت.