شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة السوبر المصرى.. 14 جنسية أجنبية فى قمة الأهلى و الزمالك بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة السوبر المحلى المقرر لها السابعة من مساء اليوم بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى ، بين الأهلى و الزمالك عدد من الجنسيات المختلفة على صعيد الجهاز الفني و اللاعبين.

الأهلى – 9 جنسيات

ويضم الأهلى عدد من الجنسيات المختلفة تصل إلى 7 جنسيات أجنبية ، بخلاف اللاعبين المصريين ، وعلى رأسها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ومعه ديفيد سيسا مدرب عام و توماس بنجيلى مدرب احمال ويحملون الجنسية السويسرية أيضا ، و البلجيكى ميشيل يانكونى مدرب حراس مرمى، وعلى مستوى اللاعبين نجد التونسى على معلول، و المالى أليو ديانج - والأنجولى جيرالدو - والنيجيرى جونيور أجاى، و السنغالى أليو بادجى .

الزمالك – 4 جنسيات

وبالانتقال الى الزمالك نجد الفرنسي بارتيس كارتيرون،وفيما يخص اللاعبين نجد التونسى فرجانى ساسى ، والمغربى محمد اوناجم و أشرف بن شرقى - بالإضافة إلى الكونغولى كابونجو كاسونجو .

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طاقم التحكيم - 3 جنسيات

ولم يخل طاقم التحكيم من الجنسيات المختلفة حيث يقود المباراة النرويجى سيفين أودفار موين ، ومعه من النرويج أيضا ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس و نورى هانسن ، بالإضافة إلى الكرواتيان جران دابريلو ، وميرو جرجيتش.

ويخوض الأهلي والزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.