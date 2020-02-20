شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهير الأهلى إلى استاد محمد بن زايد لحضور مباراة السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير النادى الأهلى التوافد على ملعب محمد بن زايد لحضور السوبر المحلى أمام الزمالك، المقرر انطلاقه فى السابعة مساءً بالإمارات. وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبى وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلى بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم.

وتٌعد مباراة اليوم من المباريات المنتظرة من جانب ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك وتكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

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جماهير الأهلى 2



جماهير الأهلى



جماهير الأهلى