شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إيهاب جلال يرحل عن تدريب المصرى بعد وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادى المصرى البورسعيدى رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن منصبه بعد الخسارة من المقاولون العرب ووداع الفريق لبطولة كأس مصر .

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.

من جانبه أعرب طارق هاشم عضو مجلس الإدارة، عن حزنه من الخسارة التى تعرض لها الفريق، مؤكدًا إن لأول مرة يستطيع المقاولون هزيمة الفريق البورسعيدى بالأربعة، بخلاف الأداء المحزن وغياب الروح والحماس لدى اللاعبين.

وعقد مجلس إدارة النادي البورسعيدي اجتماعا طارئا في الوقت الحالي لحسم مصير المدير الفني، خاصة وأنه قدم استقالته خلال الفترة الماضية رافضا الاستمرار ولكن المجلس رفضها.