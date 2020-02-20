شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصايا فايلر لـ كهربا قبل موقعة سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على منح لاعبيه عدة نصائح قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات فى السوبر المحلى. ومنح فايلر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، النصيب الأكبر من النصائح، خاصة أنه أول لقاء له أمام فريقه السابق الزمالك، و والتى يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى:

طالب فايلر من كهربا ضرورة التركيز فى مثل هذا اللقاء المهم، خاصة أنه أمام فريقه السابق، للتركيز على الفنيات فى الملعب فقط .

كما نصح فايلر كهربا بضرورة عدم الانشغال باستفزازت جماهير الخصم فى هذا اللقاء.

بينما طلب فايلر من كهربا الابتعاد عن الاحتكاك بالتحكيم من أجل عدم تكليف الفريق أى حالات طرد فى هذه المباراة الصعبة.

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فيما نصح فايلر كهربا بضرورة الابتعاد عن العصبية الزائدة فى مثل هذا اللقاء والتروى فى نقل الهجمات من أجل تنفيذ خطة المدير الفنى كما يجب فى الملعب.

كما نصح فايلر كهربا بضرورة عدم التعصب على زملائه فى الملعب حتى لا تسيطر المشاحنات على اللقاء وتخرج زملائه عن تركيزهم.

كما طالب فايلر من كهربا ضرورة استغلال أنصاف الفرص فى منطقة الجزاء من أجل خطف الفوز وانتزاع اللقب.