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تعرف على وصايا فايلر لـ كهربا قبل موقعة سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على منح لاعبيه عدة نصائح قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، والمحدد لها السابعة مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات فى السوبر المحلى. ومنح فايلر محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، النصيب الأكبر من النصائح، خاصة أنه أول لقاء له أمام فريقه السابق الزمالك، و والتى يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى:

التركيز فى اللقاء

طالب فايلر من كهربا ضرورة التركيز فى مثل هذا اللقاء المهم، خاصة أنه أمام فريقه السابق، للتركيز على الفنيات فى الملعب فقط .

عدم الانشغال باستفزازت جماهير الخصم

كما نصح فايلر كهربا بضرورة عدم الانشغال باستفزازت جماهير الخصم فى هذا اللقاء.

الابتعاد عن الاحتكاك بالتحكيم 

بينما طلب فايلر من كهربا الابتعاد عن الاحتكاك بالتحكيم من أجل عدم تكليف الفريق أى حالات طرد فى هذه المباراة الصعبة. 

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الابتعاد عن العصبية

فيما نصح فايلر كهربا بضرورة الابتعاد عن العصبية الزائدة فى مثل هذا اللقاء والتروى فى نقل الهجمات من أجل تنفيذ خطة المدير الفنى كما يجب فى الملعب.

الابتعاد عن التعصب على زملائه فى الملعب

كما نصح فايلر كهربا بضرورة عدم التعصب على زملائه فى الملعب حتى لا تسيطر المشاحنات على اللقاء وتخرج زملائه عن تركيزهم.

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استغلال أنصاف الفرص في الملعب

كما طالب فايلر من كهربا ضرورة استغلال أنصاف الفرص فى منطقة الجزاء من أجل خطف الفوز وانتزاع اللقب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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