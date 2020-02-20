شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الخليج 365 يحاور بائع أعلام ومشجع أهلاوى فى ملعب بن زايد قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت كاميرا الخليج 365 بمحيط ملعب مباراة السوبر التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى الإمارات، وتواجد بمحيط الملعب أحد بائعى الأعلام، وقال إنه من محافظة المنيا ويعمل فى الإمارات منذ 3 سنوات، وأنه أحضر الأعلام من مصر وأرسلها له أقاربه لبيعها قبل المباراة.

وقال بائع الأعلام، إن الجماهير التى تشترى أعلام الناديين قليلة، بل إن العدد الأكبر يشترى علم الفريق الذى يشجعه وينتمى إليه، وعن حياته فى الإمارات قال إن البلد بل جميل، والأمور جيدة ومنظمة.

Advertisements

كما تواجد فى محيط الملعب مشجع أهلاوى حرص على التوجه إلى ملعب المباراة مبكراً، وأكد أنه من أكبر المشجعين لنادى ليفربول حباً في محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، ويرتدى قمصانه فى الملعب، لكنه يحتفظ بتيشيرت الأهلى لارتدائه خلال المباراة أمام الزمالك.

وأضاف المشجع الأهلاوى أن له أصدقاء يشجعون الزمالك ويتبادلون الأحاديث دون مشاحنات.

وتٌعد مباراة اليوم من المباريات المنتظرة من جانب ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك وتكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.