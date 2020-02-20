شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تفترش الأرض أمام ستاد محمد بن زايد قبل فتح الأبواب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افترشت جماهير الزمالك الأرض أمام ستاد محمد بن زايد الذى سيحتضن لقاء الأهلى والزمالك في السوبر المصرى في المباراة المقررة بينهما في السابعة من مساء اليوم .

ومن المقرر أن يتم فتح أبواب الإستاد بعد قليل على أن يتم غلقه قبل إقامة اللقاء بساعة طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة المكلفة بإدارة المباراة تنظيميا.

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وتٌعد مباراة اليوم من المباريات المنتظرة من جانب ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك وتكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، و في خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، وعلى صعيد خط الوسط : طارق حامد ، و فرجاني ساسي ، اما الهجوم فمن المتوقع ان يدفع بأحمد سيد زيزو ، وأشرف بن شرقي ، و يوسف أوباما ، على أن يقود الهجوم مصطفى محمد .

بينما استقر فايلر المدير الفني للأهلى على تشكيلة اللقاء التي ستخوض السوبر بالبدء بمحمد الشناوى في حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط اليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان وأحمد الشيخ وفى الامام جونيور اجاى .