شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو يغادر إلى ألمانيا لرئاسة بعثة المنتخب فى جراند سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو ، إلى ألمانيا منذ قليل لحضور منافسات بطولة جراند سلام التى يشارك فيها المنتخب المصرى، ويتولى مطيع رئاسة البعثة خلال البطولة، وكذلك المعسكر الذى يلى البطولة، والتى تنطلق غداً وتستمر حتى الأحد، على أن يقيم المنتخب معسكرا عقب البطولة يستمر حتى 27 من الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد على، ومحمد محيى، وعلى عيد، وعبد الرحمن محمد، بالإضافة على أحمد على وعلى حازم، وحاتم عبد الآخر، و احمد وحيد، و محمد عبد الموجود، ويرافقهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا.

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وتوج منتخب مصر للجودو للناشئين والأشبال بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت بعد احتلال المركز الأول فى ترتيب الدول، حيث حقق منتخب الناشئين 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و2 فضية وبرونزيتين .

كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و4 فضيات، بالإضافة إلى برونزيتين، وعلى مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ونوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم وشهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم وعمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم وفارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم وعلى ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم وكريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم وعلى مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم.