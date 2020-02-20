شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى يعلن قائمة فراعنة الشيش فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، قائمة اللاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم للشيش التى ستنطلق غدا باستاد القاهرة والتى تعد أحدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء ومهاب الشابورى ومحمد الشرقاوى ومحمد عصام ويوسف فؤاد ومحمد حسن واحمد هنداوى وليد خالد وصالح خليل ويحيى ماضى ولؤى معروف ويحيى عثمان وايمن ربيع وزياد توفيق.

وقال عبد المنعم الحسينى، إن هذه القائمة تضم فيما بينها ستة لاعبين من الناشئين أعمارهم 16 و 17 عاما وذلك من أجل إكسابهم مزيداً من الخبرات الدولية من خلال تنافسهم مع الكبار وهو هدف أساسى يتم تحقيقه عبر البطولات التى يستضيفها اتحاد السلاح فى مصر لتوفير فرص احتكاك قوية للواعدين.

وأضاف الحسينى، "أن البطولة ستكون قوية للغاية، حيث يشارك فى منافساتها اللاعبون العشرة الأوائل على مستوى العالم، وفى مقدمتهم المصنف الأول عالميا الإيطالى اليسيو فوكانى".

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

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وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

كما حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا .