شكرا لقرائتكم خبر عن أين تشاهد "سوبر الإمارات" بين القطبين؟.. اعرف معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه محبى و عشاق الكرة المصرية في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة صوب ملعب محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة لقاء السوبر المحلى بين القطبين الأهلى والزمالك .

و يتم نقل لقاء سوبر الإمارات بين القطبين ، عبر قنوات أون سبورت / تايم سبوت – أبو ظبى الرياضية الأولى و الثانية و الثالثة.

يعلق على اللقاء عبر شاشة أون سبورت مدحت شلبي وبلال علام، بينما يعلق أيمن الكاشف ومحمد الكواليني التعليق عبر شاشة تايم سبورت.

فيما يعلق سعيد الكعبي على شاشة أبو ظبي الرياضية الأولى، و كلا من عصام عبده وعامر عبد الله التعليق عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الثانية والثالثة.

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وقد قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .