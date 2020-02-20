شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الصيد يمنع أغانى المهرجانات داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة محسن طنطاوى منع تشغيل أغانى المهرجانات داخل فرع النادى بالقطامية، وأخطر مجلس الإدارة جميع الكافيتريات والمحلات المؤجرة داخل النادى بمنع تشغيل الأغانى من نوعية أغانى المهرجانات بداية من اليوم، وشدد المجلس على حظر المستأجرين من تشغيل الأغانى وحال مخالفة القرار سوف يتخذ المجلس كل الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادى وأعضاء الجمعية العمومية.

وجاء في القرار أنه على إدارات الأغذية و المشروبات و النشاط الرياضى و العلاقات العامة و الإداراة الفنية ، التنبيه على كافة المطاعم و المحلات داخل النادى الالتزام بالذوق العام في الأغانى و الموسيقى وممنوع منعا باتا تشغيل اغانى المهرجانات والأغانى ذات الطابع المسئ للذوق العام وهذا يسرى على جميع المناسبات أو الحفلات التي تقام داخل النادى .

وكان هانى شاكر نقيب الموسيقيين قد تصدى لـ مطربى المهرجانات، وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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وأصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غيرأخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.