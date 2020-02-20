فضل: مؤمن زكريا سيحضر السوبر بدعوة من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مؤمن زكريا صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي سيحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات بدعوة رسمية من اتحاد الكرة.
وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.
وأشار محمد فضل، في تصريحات صحفية له على هامش تواجده في الإمارات، عن أن المجلس وجه الدعوة لمؤمن زكريا لحضور السوبر ليصل أبوظبي قادمًا من أمريكا.
وكان مؤمن زكريا، لاعب الأهلي قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يخضع بها حاليا للعلاج.
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