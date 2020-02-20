محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة لفريق أتلتيكو مدريد عقب نهاية مباراة الذهاب والتي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء الماضي.
أتلتيكو مدريد استقبل ليفربول في إطار ذهاب دور ثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث انتهى اللقاء بفوز "الروخيبلانكوس" بهدف دون رد.
وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية "تويتر" اليوم الخميس :"ننتظركم في الآنفيلد".
ويحتاج ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة إلى الفوز بهدفين دون رد من أجل مواصلة مشواره الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في 11 مارس المقبل ضمن إياب دور ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال.
ويستعد ليفربول لمواجهة ويستهام يونايتد يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 22 نقطة.
جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز في خمس مباريات من أجل التتويج بلقب بريميرليج من خلال مواجهة كل من ويستهام وواتفورد وبورنموث وإيفرتون وكريستال بالاس.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة 11 مارس.. صلاح يوجه رسالة تحذيرية لأتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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