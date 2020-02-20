كينو يتوقع بطل السوبر.. وهدفه الأهم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث البرازيلي كينو لاعب فريق الجزيرة الإماراتي والمعار من صفوف بيراميدز، عن مشواره الاحترافي بمصر والذي قضاه بالموسم الماضي.

وقال كينو في تصريحات من خلال فيديو نشر عبر صفحة "الجزيرة" على موقع "تويتر" :"هدفي الأهم كان في شباك فريق الزمالك".

وكان كينو سجل هدفًا في شباك الزمالك بالموسم الماضي في لقاء الدور الأول في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3).

وبسؤاله عن أصعب فريق واجهه في مصر، قال :"الأهلي، إنما أفضل لاعب فريق الأهلي بشكل عام".

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وحول الفريق الأقرب للتتويج بلقب السوبر، رد :"الأهلي".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء اليوم الخميس ضمن لقاء السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).

ويشارك الأهلي بصفته بطلاً لمسابقة الدوري، في المقابل يخوض الزمالك لقاء الليلة باعتباره بطلاً للسوبر المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب السوبر المصري الأخير بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.